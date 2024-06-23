Які документи необхідно надати для вступу до ліцеїв МВС безпекового спрямування: список

Реєстрація проводиться безпосередньо в ліцеї не пізніше ніж за три дні до вступних випробувань.

Міністерство внутрішніх справ нагадало, які документи необхідно надати для вступу до ліцеїв МВС безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання.

Реєстрація проводиться безпосередньо в ліцеї не пізніше ніж за три дні до вступних випробувань.

У МВС зазначили, що усі документи мають бути подані вчасно та в належному оформленні. Перед поданням документів також рекомендують звернутися до приймальної комісії ліцею.

Для участі у відборі кандидатів на вступ до ліцеїв, необхідно заповнити форму зворотного зв'язку. https://bit.ly/4eB328A

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