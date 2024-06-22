росія вдарила КАБом по житловому будинку в Харкові: є загиблі та поранені

Наразі відомо про 19 постраждалих та 3 загиблих.

Фото - скіншот з відео

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У суботу, 22 червня, російські окупанти завдали чотирьох ударів у одному з районів Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Попередньо чотири удари прийшлося по Харкову. Відомо про потрапляння в район щільної житлової забудови», - повідомив він.

Терехов уточнив, що є загиблі й поранені, а удар прийшовся по житловому будинку.

В ОВА уточнили, що ворог вдарив КАБами.

Внаслідок терористичного удару по житловому будинку три людини загинули, ще 19 отримали порання.

Згодом Президент України Володимир Зеленський показав наслідки удару по Харкову.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.