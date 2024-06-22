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росія вдарила КАБом по житловому будинку в Харкові: є загиблі та поранені

16:35, 22 червня 2024
Наразі відомо про 19 постраждалих та 3 загиблих.
росія вдарила КАБом по житловому будинку в Харкові: є загиблі та поранені
Фото - скіншот з відео
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У суботу, 22 червня, російські окупанти завдали чотирьох ударів у одному з районів Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Попередньо чотири удари прийшлося по Харкову. Відомо про потрапляння в район щільної житлової забудови», - повідомив він.

Терехов уточнив, що є загиблі й поранені, а удар прийшовся по житловому будинку.

В ОВА уточнили, що ворог вдарив КАБами.

Внаслідок терористичного удару по житловому будинку три людини загинули, ще 19 отримали порання.

Згодом Президент України Володимир Зеленський показав наслідки удару по Харкову. 

 

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