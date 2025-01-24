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Нічна атака шахедами — зруйновано багатоповерхівки у Броварах та у Фастівському районі, є загиблі, фото наслідків

08:14, 24 січня 2025
3 людини загинуло внаслідок ворожої атаки в Київській області.
Нічна атака шахедами — зруйновано багатоповерхівки у Броварах та у Фастівському районі, є загиблі, фото наслідків
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В ніч на 24 січня РФ атакувала Україну безпілотниками. Внаслідок атаки ворожих БпЛА на Київську область загинули 3 людини.

Як повідомляє ДСНС, на Київщині через дронову атаку пожежа та руйнування сталися у Фастівському районі та в місті Бровари.

На Фастівщині пошкоджений 10-поверховий будинок – там вирувала пожежа та є руйнування на 6-7 поверхах. У Броварах уламки БПЛА зруйнували житловий будинок. Там також спалахнула пожежа, загоряння на площі 120 кв.м загасили о 04:14 ранку.

Зокрема, на Фастівщині внаслідок влучання уламків БПЛА у 10-поверховий житловий будинок, загинув чоловік 1988 р.н.

У Броварах уламки БПЛА зруйнували житловий будинок. Внаслідок чого загинуло подружжя: чоловік 1966 р.н., та його дружина 1965 р.н.

Виконуючий обов’язки голови Київської ОВА Микола Калашник зазначив, що уточнюються списки потерпілих від атаки, їм надається вся необхідна медична допомога.

«Пожежу ліквідовано. Наразі поблизу із пошкодженою багатоповерхівкою у школі працює пункт незламності для мешканців. На місці також організовано намет із водою та гарячими напоями», — вказав він.

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Київська область шахеди обстріл

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