  1. Відео
  2. / В Україні

Окупанти почали скидати протитанкові міни з дронів — Міноборони

15:41, 29 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Російські дрони оснащують контейнерами для дистанційного мінування — до восьми мін із одного апарата можуть опинитися на землі.
Фото: Telegram / Сергій FLASH
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Російські війська почали оснащувати ударні безпілотники типу Shahed контейнерами для скидання протитанкових мін. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (Флеш).

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Щодня з частини «Шахедів» скидають міни. По 8 штук з одного «Шахеда». Міни розміщені в круглих контейнерах під крилами», – повідомив речник, який опублікував відео, де зафіксовано випадок скидання приблизно за 50 кілометрів від кордону.

Бескрестнов зазначив, що через відсутність снігу міни добре видно на поверхні, однак наближатися до них категорично заборонено — як пішки, так і на транспорті. Він також закликав поінформувати дітей про небезпеку.

На оприлюднених зображеннях, зокрема, зафіксована міна ПТМ-3. У Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України пояснили, що це протитанкова міна дистанційного мінування з кумулятивним зарядом, призначена для ураження бронетехніки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія зброя військові війна Міноборони дрон

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]