Окупанти почали скидати протитанкові міни з дронів — Міноборони

Російські дрони оснащують контейнерами для дистанційного мінування — до восьми мін із одного апарата можуть опинитися на землі.

Фото: Telegram / Сергій FLASH

Російські війська почали оснащувати ударні безпілотники типу Shahed контейнерами для скидання протитанкових мін. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (Флеш).

«Щодня з частини «Шахедів» скидають міни. По 8 штук з одного «Шахеда». Міни розміщені в круглих контейнерах під крилами», – повідомив речник, який опублікував відео, де зафіксовано випадок скидання приблизно за 50 кілометрів від кордону.

Бескрестнов зазначив, що через відсутність снігу міни добре видно на поверхні, однак наближатися до них категорично заборонено — як пішки, так і на транспорті. Він також закликав поінформувати дітей про небезпеку.

На оприлюднених зображеннях, зокрема, зафіксована міна ПТМ-3. У Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України пояснили, що це протитанкова міна дистанційного мінування з кумулятивним зарядом, призначена для ураження бронетехніки.

