Оккупанты начали сбрасывать противотанковые мины с дронов — Минобороны

Российские дроны оснащают контейнерами для дистанционного минирования — до восьми мин с одного аппарата могут оказаться на земле.

Фото: Telegram / Сергей FLASH

Российские войска начали оснащать ударные беспилотники типа Shahed контейнерами для сброса противотанковых мин. Об этом сообщил советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флеш).

«Ежедневно с «Шахедов» сбрасывают мины. По 8 штук с одного «Шахеда». Мины размещены в круглых контейнерах под крыльями», — сообщил пресс-секретарь, который опубликовал видео, где зафиксирован случай сброса примерно в 50 километрах от границы.

Бескрестнов отметил, что из-за отсутствия снега мины хорошо видны на поверхности, однако приближаться к ним категорически запрещено — как пешком, так и на транспорте. Он также призвал проинформировать детей об опасности.

На обнародованных изображениях, в частности, зафиксирована мина ПТМ-3. В Государственной специальной службе транспорта Министерства обороны Украины пояснили, что это противотанковая мина дистанционного минирования с кумулятивным зарядом, предназначенная для поражения бронетехники.

Фото: Telegram / Сергей FLASH

