Харьков массированно атаковали шахеды — более 20 раненых, двое погибших, фото

В Харькове из-за обстрелов повреждены 24 частных и 12 многоквартирных домов.

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29 марта Россия массированно атаковала шахедами Харьков. В ГСЧС отметили, что удары пришлись на Холодногорский, Шевченковский и Киевский районы Харькова. Всего было зафиксировано 6 очагов возгорания. Из-за атаки разрушены и повреждены 24 частных и 12 многоквартирных домов, офисные здания, торговые объекты, гаражи и 13 автомобилей.

Глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что 25 человек получили ранения разной степени тяжести, два человека погибли – 67-летний мужчина и 70-летняя женщина.

Фото: ОВА

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