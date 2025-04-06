Во Львове активист захватил кресло председательствующей судьи и нецензурно высказался в адрес судьи и прокурора

Высший совет правосудия просят отреагировать на хулиганские действия в зале судебного заседания.

Фото: Facebook-трансляция О. Стахива

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Судья Галицкого районного суда города Львова Кристина Мисько сообщила в Высший совет правосудия о попытке вмешательства в осуществление нею правосудия.

Как сообщила судья, у нее в производстве находится уголовное дело по обвинению по ч. 2 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении, движении, расположении Вооруженных Сил в условиях военного положения), ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Речь идет о деле по обвинению львовского «блогера» Остапа Стахива.

14 марта, перед очередным судебным заседанием, неизвестный Кристине Мисько гражданин из числа сторонников Остапа Стахива, занял кресло председательствующей судьи, начал провозглашать разные лозунги в защиту «блогера», а затем начал нецензурно высказываться в адрес судьи, прокурора, секретаря судебного заседания.

Некоторое время гражданин не допускал судью на место председательствующей и требовал от нее документы для подтверждения статуса судьи.

Судя по видеозаписи событий, наиболее корректной фразой, произнесенной указанным гражданином, была фраза: «Вы кто такая, мадам?!».

В итоге, спустя некоторое время, принудительно выводить гражданина из зала судебного заседания пришлось сотрудникам Службы судебной охраны.

Также Кристина Мисько подала в полицию заявление о совершении уголовного преступления.

Теперь оценку событиям в Галицком райсуде Львова должен дать Совет правосудия.

Автор Вячеслав Хрипун