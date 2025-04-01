У Львові «активіст» захопив крісло головуючої судді та нецензурно висловився на адресу судді і прокурора

Вищу раду правосуддя просять відреагувати на хуліганські дії в залі судового засідання

Фото: Facebook-трансляція О. Стахіва

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Суддя Галицького районного суду міста Львова Христина Мисько повідомила до Вищої ради правосуддя про спробу втручання у здійснення нею правосуддя.

Як повідомила суддя, у неї в провадженні перебуває кримінальна справа по обвинуваченню за ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух, розташування Збройних Сил в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.

Мова йде про справу за обвинуваченням львівського «блогера» Остапа Стахіва.

14 березня, перед черговим судовим засіданням, невідомий Христині Мисько громадянин з числа прихильників Остапа Стахіва, зайняв крісло головуючої судді, почав проголошувати різні лозунги на захист «блогера», а потім почав нецензурно висловлюватися на адресу судді, прокурора, секретаря судового засідання.

Деякий час громадянин не допускав суддю на її місце головуючої та вимагав від неї документи для підтвердження статусу судді.

Судячи з відеозапису події, найбільш коректною фразою, яку промовив вказаний громадянин, була фраза: «Ви хто така, мадам?!».

У підсумку, через деякий час, примусово виводити громадянина з зали судового засідання довелося співробітникам Служби судової охорони.

Також Христина Мисько подала до поліції заяву про вчинення кримінального правопорушення.

Тепер оцінку подіям у Галицькому райсуді міста Львова має надати Рада правосуддя.

Автор В’ячеслав Хрипун

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