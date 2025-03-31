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Через борги по всій Україні з’являтимуться графіки подачі води, — нардеп Богдан Кицак

20:49, 31 березня 2025
Богдан Кицак вважає, що прецеденти, які зараз з'являються в Рівному та Франківську, далі будуть поширюватися по всій Україні.
Через борги по всій Україні з’являтимуться графіки подачі води, — нардеп Богдан Кицак
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у квітні у Рівному запроваджують погодинну подачу води. Причина — необґрунтований тариф.

Народний депутат України Богдан Кицак заявив, що таки графіки можуть з’являтися і в інших містах країни. Про це він сказав під час ефіру телеканалу «Новини.Live».

«Прецеденти, які зараз з'являються в Рівному Франківську і так далі, вони далі будуть поширюватися по всій Україні. Тому що рівень заборгованості, якщо ми сумуємо по всій Україні, він просто там нараховується на десятки мільярдів. Тому потрібно виходити з цієї ситуації.

Чи ефективний цей вихід із ситуації? Ну побачимо. Зараз буде всенародне невдоволення по прикладу Рівного, Франківська, потім в інших містах. Але разом з тим потрібно знаходити якесь ефективне рішення», - сказав він.

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Верховна Рада України вода

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