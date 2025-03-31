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Україна та Єврокомісія розпочали скринінгові зустрічі щодо цифрової трансформації та медіа

20:20, 31 березня 2025
Ольга Стефанішина наголосила, що Україна прагне продовжити та розширити таку практику і прискорити інтеграцію щодо приєднання до політики «Роумінг як вдома», взаємного визнання довірчих послуг та електронної ідентифікації, інтеграції України до DESI.
Україна та Єврокомісія розпочали скринінгові зустрічі щодо цифрової трансформації та медіа
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У понеділок, 31 березня, в Брюсселі розпочалась двостороння зустріч представників України та Європейської Комісії в межах офіційного скринінгу відповідності українського законодавства праву ЄС за переговорним Розділом 10 «Цифрова трансформація та медіа», передає Урядовий портал.

«Цифрова трансформація України стала прикладом стійкості та креативності, навіть перед обличчям безпрецедентних викликів. Український досвід показує, як цифрові інструменти можуть підвищити прозорість, розширити можливості громадян та сприяти економічному зростанню. Важливим кроком стало ухвалення Закону «Про медіа», повністю гармонізованого з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіа-послуги. Ми віддані захисту свободи слова та забезпеченню доступу громадян України до різноманітної, точної та достовірної інформації», – заявила віце-премʼєр-міністр Ольга Стефанішина, відкриваючи засідання.

У своєму виступі вона відзначила, що Україна динамічно наближається до стандартів ЄС, а також активно долучається до європейського цифрового та медіа простору, долучилися до таких програм ЄС, як «Цифрова Європа», «Механізм «Сполучення Європи», «Креативна Європа». Україна бере участь як спостерігач у європейських експертних групах, підписала Угоду з Європейським агентством з кібербезпеки (ENISA), український регулятор бере участь у роботі BEREC.

Ольга Стефанішина наголосила, що Україна прагне продовжити та розширити таку практику і прискорити інтеграцію щодо приєднання до політики «Роумінг як вдома», взаємного визнання довірчих послуг та електронної ідентифікації, інтеграції України до DESI (Індекс цифрової економіки та суспільства), доступу до Кібер Резерву ЄС та стратегічної цілі щодо напівпровідників в межах програми «Цифрова Європа». Також Україна прагне прискорити інтеграцію для участі в якості спостерігача в низці експертних груп ЄС.

«Ми повністю усвідомлюємо відповідальність, яка прийде разом із членством в ЄС. Підтверджуємо готовність імплементувати законодавство ЄС у цій сфері, і під час переговорних зустрічей делегація представить бачення щодо графіку адаптації законодавства. Я хочу завершити свій виступ зверненням до Єврокомісії про готовність та рішучість України щодо відкриття перших переговорних Кластерів. Ми маємо звіт Європейської Комісії, підготували Дорожні карти, необхідні для відкриття першого Кластера, а також напрацювали інші необхідні документи. Це була робота на загальнонаціональному рівні: члени українського Парламенту, Уряду, організації громадянського суспільства, експерти та всі державні служби, включаючи судову гілку влади, були залучені до процесу підготовки країни до відкриття першого Кластеру. Ми очікуємо, що рішення про його відкриття буде ухвалене якнайшвидше. І я сподіваюся на підхід, що базується на заслугах, для всіх країн розширення», – підкреслила голова делегації.

Двосторонні зустрічі Україна-ЄС за Розділом 10 «Цифрова трансформація та медіа» триватимуть два дні, 31 березня та 1 квітня. В межах сесій українські фахівці представлять прогрес щодо наближення законодавства до права ЄС та наступні кроки за такими напрямками:

  • Електронні Комунікації;
  • Цифрові послуги;
  • Дані;
  • Довіра до цифрових технологій та кібербезпека;
  • Медіа;
  • Штучний інтелект та інші.

Законодавство ЄС в межах даного розділу включає правила щодо електронних комунікацій, послуг інформаційного середовища, зокрема електронної комерції та послуг з умовним доступом, а також аудіовізуальних послуг. У сфері електронних комунікацій acquis ЄС має на меті усунути перешкоди для ефективного функціонування внутрішнього ринку телекомунікаційних послуг і мереж, сприяти конкуренції та захищати інтереси споживачів у цьому секторі, включаючи загальну доступність сучасних послуг.

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ЄС Україна

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