З 1 квітня на деяких дорогах Києва та Дніпра збільшать дозволену швидкість руху — список

З 1 квітня до 1 листопада 2025 року на окремих ділянках доріг дозволена швидкість руху збільшена до 80 км/год.

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З 1 квітня збільшено дозволену швидкість руху на деяких ділянках доріг Києва та Дніпра. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Київ

З 1 квітня до 1 листопада 2025 року на окремих ділянках доріг дозволена швидкість руху збільшена до 80 км/год.

Це рішення ухвалене відповідно до рішення Київської міської ради.

Перелік ділянок доріг у Києві:

- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

- проспект Р. Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);

- проспект Степана Бандери (від вулиці Йорданської до Північного мосту);

- вулиця Набережно-Рибальська (у напрямку від вулиці Електриків до Гаванського мосту).

На інших ділянках столиці дозволена швидкість залишається 50 км/год.

Дніпро

Відповідно до рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради, у період з 01 квітня до 01 листопада 2025 року дозволена швидкість руху на певних ділянках збільшена до 70 км/год.

Перелік ділянок у Дніпрі:

- вул. Набережна Заводська, крім:

▪️ 200 м з обох сторін від перехрестя з вул. Академіка Павлова;

▪️ від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький;

▪️ 50 м з обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть із вул. Фатіми Гафурової та вул. Метробудівською;

- вул. Набережна Перемоги (від вул. Яружної до вул. Космічної);

- шосе Запорізьке (від вул. Шинної до вул. Аеропортівської);

- шосе Донецьке (від перехрестя з вул. Березинською до меж міста);

- вул. Сонячна Набережна (від перехрестя з вул. Любарського до мосту Усть-Самарського, крім ділянок 50 м до нерегульованих пішохідних переходів);

- міст Центральний;

- міст Усть-Самарський;

- міст Кайдацький.

У місцях, де змінився швидкісний режим, камери автофіксації налаштовані на актуально дозволену швидкість.

Відповідальність за перевищення швидкості, відповідно до ст. 122 КУпАП:

- Перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год — 340 грн;

- Перевищення більш ніж на 50 км/год — 1700 грн.

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