Військовослужбовець відмовився виконати наказ за станом здоров’я, оскільки за висновком ВЛК йому протипоказана служба у ДШВ – що вирішив Верховний Суд

Медичні протипоказання для служби в певному роді військ не є підставою для відмови від виконання конкретного наказу начальника, якщо з висновків ВЛК не випливає неможливість виконання саме цього наказу за станом здоров'я – Верховний Суд.

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Наявність медичних протипоказань для служби в певному роді військ не є підставою для відмови від виконання конкретного наказу начальника, якщо з висновків військово-лікарської комісії не випливає неможливість виконання саме цього наказу за станом здоров'я.

При цьому визначена в бойовому розпорядженні часова межа не може ототожнюватися із часовою межею чинності відповідного наказу. Про це зазначив Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 20 січня 2025 року по справі №759/2917/23.

Обставини справи

Військовослужбовець військової служби за мобілізацією на особливий період відмовився виконати наказ начальника, який був виданий на підставі бойового розпорядження командира батальйону, про необхідність прибути у населений пункт Термахівка Вишгородського району Київської області з метою зайняття та утримання рубежу оборони, чим підірвав бойову готовність підрозділу.

Суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили солдата за ч. 4 ст. 402 КК.

У касаційній скарзі засуджений зазначає, що він відмовився виконати наказ за станом здоров’я, оскільки згідно з висновком військово-лікарської комісії йому за станом здоров’я протипоказана служба в ДШВ, про що в матеріалах провадження наявна довідка, а засуджений вважає, що військова частина за родом військ відноситься до ДШВ.

Також суди не встановили, чи вважається командир батальйону його начальником, адже він був призваний до іншої військової частини і до нього не було доведено зміст наказу про переведення.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду зарахував засудженому у строк покарання строк його попереднього ув'язнення, у решті залишив без зміни рішення судів попередніх інстанцій.

В обґрунтування позиції ККС ВС вказав, що відповідно до наявного в матеріалах провадження витягу з наказу солдата було призначено на посаду водія відділення протитанкових керованих ракет.

Відповідно до довідки ВЛК солдат визнаний обмежено придатним до військової служби, також зазначено про наявність у солдата протипоказань до служби в ДШВ, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах.

На запит ККС т.в.о. командира військової частини повідомив, що військова частина з моменту свого створення не відносилась до десантно-штурмових військ чи військ морської піхоти. За обставин цього конкретного провадження відкрита відмова засудженого виконати наказ начальника, який полягав у необхідності солдату прибути у населений пункт Термахівка Вишгородського району Київської області з метою зайняття та утримання рубежу оборони, не може обумовлюватися указаними вище висновками ВЛК, оскільки з їх змісту не випливає неможливість виконання солдатом указаного вище конкретного наказу за ознаками стану здоров’я.

Самі по собі висновки ВЛК не вказують на законність дій солдата щодо відмови виконати законний наказ начальника, враховуючи, що на час вчинення солдатом такого діяння він служив у відповідній структурній частині відповідного військового формування.

Стосовно доводів сторони захисту, висловлених у судовому засіданні про те, що бойове розпорядження командира батальйону, на ґрунті якого командир батареї протитанкових керованих ракет цього батальйону віддавав указаний вище наказ, відповідно до його змісту мало бути виконане до 16:00 28.08.2022, й тому станом на 17.10.2022 воно вже не мало виконуватися, також вбачаються необґрунтованими.

Зазначені у бойовому розпорядженні часові межі його виконання стосуються виключно цього бойового розпорядження. Однак солдата засуджено не за невиконання бойового розпорядження, а за невиконання конкретного наказу начальника, який був виданий на підставі вказаного бойового розпорядження.

При цьому визначена у бойового розпорядженні часова межа, не пізніше якої командиру батареї протитанкових керованих ракет указаного батальйону наказано силами і засобами цієї батареї здійснити висування у відповідний район, не може ототожнюватися з часовою межею чинності відповідного наказу.

Автор: Наталя Мамченко

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