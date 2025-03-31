У квітні будуть знижені ціни на ще понад 100 ліків, — Віктор Ляшко

Середній розмір знижки складає 17%, а діапазон варіюється здебільшого від 10% до понад 60%.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що ціни на ще понад 100 ліків будуть знижені у квітні.

«За підсумками переговорів з українськими виробниками, нам вдалося досягти домовленостей щодо зниження цін ще на понад 200 лікарських засобів. На половину з них ціни вже знижені, що стосується решти препаратів — зниження розпочнеться протягом квітня», - заявив він.

За його словами, середній розмір знижки — 17%, а діапазон варіюється здебільшого від 10% до понад 60%, залежно від конкретного препарату.

До списку входять препарати для лікування серцево-судинних хвороб, ГРВІ, хвороб органів дихання, нервової та ендокринної систем, а також дерматологічних і шлунково-кишкових патологій, жарознижувальні.

«Ми продовжуємо діалог з виробниками ліків, щоб розширити перелік доступних за зниженими цінами препаратів. Також працюємо над прозорістю ціноутворення та чесною конкуренцією на фармацевтичному ринку, щоб кожен пацієнт міг отримувати ліки за справедливою ціною», - додав він.

Нагадаємо, що Кабмін встановив розміри надбавок на ліки в аптеках з 1 березня.

Також Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило перелік найбільш популярних лікарських засобів, ціни на які будуть знижені на 30% з 1 березня 2025 року.

Крім того, українські виробники знизять ціни ще на понад 100 медпрепаратів. Серед препаратів – знеболювальні, сорбенти, антациди, людські імуноглобуліни, антибіотики, анестетики, протиепілептичні лікарські засоби, протикашлеві, жарознижувальні, ліки, що застосовуються для регуляції артеріального тиску, вітаміни та мікроелементи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.