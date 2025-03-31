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У Києві з’явиться новий наземний перехід через вулицю Хрещатик

19:17, 31 березня 2025
Наземний перехід через вулицю Хрещатик з’явиться на перехресті з вулицею Прорізною.
У Києві з’явиться новий наземний перехід через вулицю Хрещатик
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У Києві незабаром з’явиться наземний перехід через вулицю Хрещатик на перехресті з вулицею Прорізною. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Він підкреслив, що проект реалізується як частина повністю безбар’єрного маршруту між Головним військовим клінічним госпіталем, Майданом Незалежності та Центральним залізничним вокзалом.

«Цей маршрут — перший у Києві в межах флагманського проєкту Міністерства розвитку громад та територій України та є частиною ініціативи першої леді України Олени Зеленської «Без бар’єрів».

Хрещатик — головна й одна з найжвавіших вулиць міста. Тому особливо важливо, щоб візитівка Києва була доступною та зручною для всіх. Облаштування наземних переходів є важливим кроком для покращення інклюзивності простору. Зараз на перехресті з Прорізною через Хрещатик пішоходи можуть перейти лише підземним переходом, що незручно для маломобільних киян і гостей столиці», - сказав він.

За його словами, наразі вже отримано погодження на виконання робіт від Патрульної поліції Києва. Він очікує, що роботи з облаштування будуть виконані оперативно та якісно.

Ткаченко додав, що у столиці також працюють над тим, щоб найближчим часом наземні пішохідні переходи також були облаштовані на вулиці Михайлівській біля Майдану Незалежності та через бульвар Шевченка біля станції метро «Університет».

«Знаю, що на покращення доступності цих локацій є великий суспільний запит.

Фото: ШІ показав як це може виглядати», - сказав він.

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Київ

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