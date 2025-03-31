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В Киеве появится новый наземный переход через улицу Крещатик

19:17, 31 марта 2025
Наземный переход через улицу Крещатик появится на перекрёстке с улицей Прорезной.
В Киеве появится новый наземный переход через улицу Крещатик
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В Киеве вскоре появится наземный переход через улицу Крещатик на перекрестке с улицей Прорезной. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Он подчеркнул, что проект реализуется как часть полностью безбарьерного маршрута между Главным военным клиническим госпиталем, Майданом Незалежности и Центральным железнодорожным вокзалом.

«Этот маршрут — первый в Киеве в рамках флагманского проекта Министерства развития общин и территорий Украины и является частью инициативы первой леди Украины Елены Зеленской «Без барьеров».

Крещатик — главная и одна из самых оживленных улиц города. Поэтому особенно важно, чтобы визитная карточка Киева была доступной и удобной для всех. Обустройство наземных переходов — это важный шаг для улучшения инклюзивности городского пространства. Сейчас на перекрестке с Прорезной пешеходы могут перейти Крещатик только по подземному переходу, что неудобно для маломобильных киевлян и гостей столицы», — сказал он.

По его словам, на данный момент уже получено согласование на выполнение работ от Патрульной полиции Киева. Он ожидает, что работы по обустройству будут выполнены оперативно и качественно.

Ткаченко добавил, что в столице также работают над тем, чтобы в ближайшее время наземные пешеходные переходы были обустроены и на улице Михайловской возле Майдана Незалежности, а также через бульвар Шевченко возле станции метро «Университет».

«Знаю, что есть большой общественный запрос на улучшение доступности этих локаций.

Фото: ИИ показал, как это может выглядеть», — добавил он.

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Киев

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