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Высший совет правосудия оценит результаты работы Службы дисциплинарных инспекторов

19:03, 31 марта 2025
Для дисциплинарных инспекторов также запланированы учебные мероприятия.
Высший совет правосудия оценит результаты работы Службы дисциплинарных инспекторов
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В Высшем совете правосудия сообщили, что Совет правосудия намерен периодически проводить оценку результатов деятельности Службы дисциплинарных инспекторов (СДИ).

Об этом сообщил председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик.

По словам председателя ВСП, помимо оценки деятельности Службы дисциплинарных инспекторов также запланированы учебные курсы для повышения квалификации дисциплинарных инспекторов.

Кроме того, как добавил председатель Совета правосудия, необходимо интенсифицировать рассмотрение жалоб на судей, ведь количество жалоб пока что не уменьшается.

Напомним, что Служба дисциплинарных инспекторов, которая является автономным подразделением в составе Высшего совета правосудия и осуществляет предварительное рассмотрение дисциплинарных жалоб в отношении судей, начала свою деятельность 23 декабря 2024 года.

В феврале в ВСП сообщили, что между Советом правосудия и СДИ время от времени возникают проблемы с «коммуникацией», что сказывается на эффективности рассмотрения жалоб на судей.

Периодически также фиксируются случаи возврата дисциплинарными палатами ВСП материалов дисциплинарных дел инспекторам СДИ на доработку.

Также в феврале Совет правосудия обратился к Кабинету министров с сообщением о необходимости обеспечения нужд СДИ на сумму более $1 млн.

Автор Вячеслав Хрипун

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ВСП Служба дисциплинарных инспекторов

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Высший совет правосудия оценит результаты работы Службы дисциплинарных инспекторов

Для дисциплинарных инспекторов также запланированы учебные мероприятия.

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