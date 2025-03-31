Украинские электронные подписи будут автоматически признаваться в ЕС с 2027 года — Минцифры

Министерство цифровой трансформации сообщило, что Украина и ЕС обновили совместный рабочий план в сфере электронной идентификации и доверительных услуг. При условии успешного выполнения Плана в следующем году ЕС будет признавать отдельные украинские электронные подписи, печати и другие доверительные услуги, а с 2027 года все украинские средства электронной идентификации получат автоматическое признание в ЕС.
Что это означает?
Украинцы смогут беспрепятственно подписывать документы, пользоваться европейскими онлайн-сервисами и вести бизнес в ЕС, используя украинские электронные подписи.
В рамках обновленного плана Украина и ЕС проведут:
«Украина — первая страна, которая еще не является членом ЕС, чьи электронные подписи и печати уже технически валидируются в Европейском Союзе. Украинцы могут подписывать европейские документы Дія.Підписом-EU», — отметили в ведомстве.
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