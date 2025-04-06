Дополнительное вознаграждение относится к видам доходов, которые учитываются при определении размера алиментов – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что дополнительные выплаты, начисляемые в соответствии с постановлением о выплатах военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским во время действия военного положения, не являются разовым нерегулярным видом денежного обеспечения, носили постоянный характер, а потому относились к видам доходов, которые учитываются при определении размера алиментов.

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Дополнительное вознаграждение, выплачиваемое в период действия военного положения, входит в структуру денежного обеспечения полицейских и не является разовым нерегулярным видом денежного обеспечения, а потому оно относится к видам доходов, которые учитываются при определении размера алиментов. На это указал Верховный Суд в постановлении от 26 февраля 2025 года по делу № 361/1506/22 по жалобе на действия государственного исполнителя.

Жалоба заявителя мотивирована тем, что в отделе государственной исполнительной службы (ГИС) находится на исполнении исполнительное производство о взыскании с отца в пользу матери алиментов на сына. Государственный исполнитель произвел расчет задолженности по алиментам, с которым заявитель не согласен.

Решением местного суда жалоба была частично удовлетворена, судебное решение мотивировано тем, что государственный исполнитель обязан был применить именно ту норму, сформулированную в законе, которая действовала на момент совершения им соответствующего процессуального действия, в частности, расчета размера задолженности по алиментам.

Отмечено, что в данном случае дополнительное вознаграждение, начисленное на основании постановления КМУ от 28 февраля 2022 года №168, зависит от введенного в Украине военного положения и не имеет четко определенного срока, а следовательно, не носит постоянного характера, поэтому задолженность по уплате алиментов с такого вознаграждения не могла начисляться до 11 ноября 2022 года, то есть до времени, когда эта выплата была указана как учитываемая в соответствующем расчете. Постановлением апелляционного суда решение районного суда оставлено без изменений.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд отменил решение районного суда и постановление апелляционного суда и вынес новое судебное решение об отказе в удовлетворении жалобы, исходя из следующего.

Дополнительные выплаты, которые начислялись и выплачивались должнику в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 года №168 «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения» до 16 ноября 2022 года, не являются разовым нерегулярным видом денежного обеспечения, носили постоянный характер, а потому относились к видам доходов, которые учитываются при определении размера алиментов должника.

Автор: Наталя Мамченко

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