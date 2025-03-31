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$5000 за отказ от проверки несчастного случая — на взятке погорел чиновник отдела Гоструда

18:34, 31 марта 2025
Правоохранители задержали чиновника и посредника после получения денег.
$5000 за отказ от проверки несчастного случая — на взятке погорел чиновник отдела Гоструда
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Правоохранители сообщили о подозрении руководителю отдела Западного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда и посреднику в получении неправомерной выгоды.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, в январе 2025 года чиновник предложил предпринимателю за деньги помочь решить вопрос сокрытия факта пожара в производственных помещениях, в результате которого погиб несовершеннолетний.

«Подозреваемый пообещал за 5000 долларов США не проводить проверку несчастного случая на производстве и содействовать в непривлечении предпринимателя к ответственности. Для этого чиновник привлек посредника, которому поручил получить деньги», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали чиновника и посредника после получения средств. В настоящее время им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога и домашнего ареста соответственно.

Следствие продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

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ОГП взятка Гоструда

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