$5000 за відмову від перевірки нещасного випадку — на хабарі погорів посадовець відділу Держпраці

Правоохоронці затримали посадовця та посередника після одержання коштів

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Правоохоронці повідомили про підозру керівнику відділу Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці та посереднику в одержанні неправомірної вигоди.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, у січні 2025 року посадовець запропонував підприємцю за гроші допомогти вирішити питання щодо приховування факту пожежі у виробничих приміщеннях, в результаті якої загинув неповнолітній.

«Підозрюваний пообіцяв за 5 000 доларів США не проводити перевірку нещасного випадку на виробництві та сприяти у не притягненні підприємця до відповідальності. Для цього посадовець залучив посередника, якому доручив отримати гроші», - сказано у повідомленні.

Правоохоронці затримали посадовця та посередника після одержання коштів. Наразі їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави та домашнього арешту відповідно.

Слідство триває, встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину.

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