Чи карають в Україні за їзду на зимовій гумі влітку

Водіям рекомендують змінювати зимові шини на літні.

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В Україні поки що немає штрафів за використання зимових шин у теплий період, проте в майбутньому ситуація може змінитися. Як пояснили фахівці системи безоплатної правової допомоги, чинне законодавство не встановлює відповідальності за експлуатацію несезонної гуми. У Правилах дорожнього руху немає чітких термінів чи вимог щодо обов’язкової заміни шин залежно від сезону. Про це пише «Автотема».

Водночас існують технічні вимоги до стану покришок. Відповідно до пункту 31.4.5 ПДР та статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення, шини повинні відповідати таким критеріям:

мати мінімально допустиму глибину протектора;

не мати видимих пошкоджень.

Фахівці наголошують, що використання сезонних шин відповідно до погодних умов підвищує безпеку руху та зменшує ризик аварійних ситуацій.

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