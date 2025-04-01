Кількість звернень до центрів рекрутингу української армії росте – Міноборони

З початку року до центрів рекрутингу української армії звернулося понад 48 тисяч громадян.

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Минулого тижня до центрів рекрутингу Сил оборони України звернулося 1 523 особи, що стало другим найвищим тижневим показником цього року. Найбільша кількість звернень зафіксована у лютому – 1 808. Загалом у березні надано 4 942 консультації. Про це повідомило Міністерство оборони України.

З початку роботи першого рекрутингового центру української армії загальна кількість звернень досягла 48 406. Лише за минулий тиждень 215 осіб вирішили приєднатися до Сил оборони, а у березні таких було 884. Усього з початку роботи центрів до лав української армії вступили 9 765 кандидатів.

Частка жінок серед тих, хто звернувся до центрів, залишається на рівні 21%. Найактивніше військовою службою цікавляться мешканки Чернівецької (43%), Хмельницької (39%) та Вінницької (37%) областей.

В Україні працює 49 центрів рекрутингу, зокрема один онлайн-центр. Вони переважно розташовані в приміщеннях ЦНАПів, а їхні фахівці надають консультації на умовах конфіденційності.

У Міністерстві оборони нагадують, що на території рекрутингових центрів заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення.

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