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Трьох американських солдатів, які зникли у Литві, знайшли мертвими — пошуки четвертого тривають

18:19, 31 березня 2025
У Литві знайшли мертвими трьох американських солдатів, які брали участь у військових навчаннях.
Трьох американських солдатів, які зникли у Литві, знайшли мертвими — пошуки четвертого тривають
Фото: Lithuanian Armed Forces / X
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У Литві знайшли мертвими трьох солдатів бойової групи 1-ї бронетанкової бригади 3-ї піхотної дивізії армії США, які брали участь у військових навчаннях поблизу кордону із Білоруссю. Пошуки четвертого солдата тривають. Про це повідомили в пресслужбі армії США у Європі та Африці.

У відомств підкреслюють, що пошуки не завершать, поки не знайдуть четвертого солдата.

«Неможливо висловити словами нашу вдячність тим, хто продовжує працювати цілодобово під час цих масштабних пошуково-рятувальних робіт, і вашу непохитну рішучість не зупинятися, доки всіх не буде знайдено», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що армія США та влада Литви розслідують причину інциденту. Оновлення будуть надані у міру надходження додаткової інформації.

Як повідомлялося раніше, у Литві під час військових навчань зникли чотири солдати армії США. Це сталося на полігоні  неподалік від кордону з Білоруссю. Згодом стало відомо, що їхня броньована машина M88 Hercules затонула в болотистій місцевості.

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США Литва

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