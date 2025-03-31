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Трое американских солдат, пропавших в Литве, найдены мертвыми — поиски четвертого продолжаются

18:19, 31 марта 2025
В Литве нашли мертвыми трех американских солдат, которые участвовали в военных учениях.
Трое американских солдат, пропавших в Литве, найдены мертвыми — поиски четвертого продолжаются
Фото: Lithuanian Armed Forces / X
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В Литве были найдены мертвыми трое солдат боевой группы 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии армии США, которые принимали участие в военных учениях неподалеку от границы с Беларусью. Поиски четвертого солдата продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе армии США в Европе и Африке.

В ведомстве подчеркивают, что поиски не завершат, пока не будет найден четвертый солдат.

«Невозможно выразить словами нашу благодарность тем, кто продолжает работать круглосуточно во время этих масштабных поисково-спасательных работ, и вашу непоколебимую решимость не останавливаться, пока не будут найдены все», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что армия США и власти Литвы расследуют причину инцидента. Обновления будут предоставлены по мере поступления дополнительной информации.

Как сообщалось ранее, в Литве во время военных учений пропали четверо солдат армии США. Это произошло на полигоне недалеко от границы с Беларусью. Позже стало известно, что их бронемашина M88 Hercules утонула в болотистой местности.

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США Литва

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