Независимо от того, кто осуществил самовольную реконструкцию, новый владелец квартиры несет ответственность за устранение нарушения прав совладельцев – Верховный Суд

Истец ссылался на то, что препятствия в пользовании частью общего коридора возникли из-за незаконной реконструкции, проведенной предыдущим владельцем квартиры, которая заключалась в присоединении части коридора общего пользования.

Фото: masterdom.od.ua

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Все владельцы квартир и нежилых помещений в многоквартирном доме являются совладельцами общего имущества, включающего помещения общего пользования (в том числе вспомогательные), несущие конструкции, инженерные сети и придомовую территорию.

Независимо от того, кто осуществил самовольную реконструкцию, ответчик как новый владелец квартиры несет ответственность за устранение нарушения прав совладельцев, поскольку он обладает всеми правами и обязанностями, которые имел предыдущий владелец. На это указал Верховный Суд в постановлении от 5 февраля 2025 года по делу 523/6665/22 об устранении препятствий в пользовании собственностью путем демонтажа самовольно возведенной стены в общем коридоре (тамбуре).

Обстоятельства дела

В обоснование заявленных требований истец ссылался на то, что препятствия в пользовании частью общего коридора возникли из-за незаконной реконструкции, проведенной предыдущим владельцем квартиры ответчика, которая заключалась в присоединении части коридора общего пользования, что затруднило открывание дверей в квартиру истца.

Решением районного суда иск был удовлетворен на том основании, что действия предыдущего владельца создали препятствия в пользовании имуществом, а нынешний владелец (ответчик) несет ответственность за их устранение в соответствии со ст. 391 ГК Украины.

Постановлением апелляционного суда решение суда первой инстанции было отменено, в удовлетворении иска отказано. Решение апелляционного суда мотивировано тем, что ответчик не проводил незаконных строительных работ, а приобрел квартиру с уже существующей стеной, возведенной предыдущим владельцем. Кроме того, ответчик не препятствовал истцу самостоятельно демонтировать эту стену.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд не согласился с решениями апелляционного суда, постановление апелляционной инстанции отменил, решение суда первой инстанции оставил в силе, исходя из следующего.

Все владельцы квартир и нежилых помещений в многоквартирном доме являются совладельцами на праве общей совместной собственности общего имущества многоквартирного дома (ст. 382 ГК Украины). На вспомогательные помещения многоквартирного дома распространяется правовой режим как общей совместной, так и общей долевой собственности, который предусматривает особый порядок осуществления правомочий владельца относительно владения, пользования и распоряжения.

При этом в законодательном порядке не выделяются субъекты права общей собственности в зависимости от оснований приобретения права собственности на квартиру. Право владельца распоряжаться своим имуществом закреплено в ст. ст. 317, 319 ГК.

Апелляционный суд не учел, что новый владелец несет все права и обязанности, которые имел предыдущий владелец. Независимо от того, кто осуществил самовольную реконструкцию, ответчик как новый владелец несет ответственность за устранение нарушения прав совладельцев. Суд первой инстанции обоснованно применил ст. 391 ГК и защитил право истца на свободное пользование общим имуществом.

Автор: Наталя Мамченко

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