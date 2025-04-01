Незалежно від того, хто здійснив самовільну реконструкцію, новий власник квартири відповідає за усунення порушення прав співвласників – Верховний Суд

Позивач посилався на те, що перешкоди у користуванні частиною загального коридору виникли через незаконну реконструкцію, яку здійснив попередній власник квартири, яка полягала у приєднанні частини коридору загального користування.

Фото: masterdom.od.ua

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Усі власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку є співвласниками спільного майна, що включає приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі конструкції, інженерні мережі та прибудинкову територію.

Незалежно від того, хто здійснив самовільну реконструкцію, відповідач як новий власник квартири відповідає за усунення порушення прав співвласників, адже він має всі права та обов’язки, які мав попередній власник. На це вказав Верховний Суд у постанові від 5 лютого 2025 року по справі 523/6665/22 про усунення перешкод у користуванні власністю шляхом демонтажу самовільно збудованої стіни у загальному коридорі (тамбурі).

Обставини справи

На обґрунтування заявлених вимог позивач посилався на те, що перешкоди у користуванні частиною загального коридору виникли через незаконну реконструкцію, яку здійснив попередній власник квартири відповідача, що полягала у приєднанні частини коридору загального користування, що ускладнило відкривання дверей до квартири позивача.

Рішенням районного суду позов задоволено з тих підстав, що дії попереднього власника створили перешкоди у користуванні майном, а нинішній власник (відповідач) відповідає за їх усунення відповідно до ст. 391 ЦК України.

Постановою апеляційного суду рішення суду першої інстанції скасовано, у задоволенні позову відмовлено. Рішення апеляційного суду мотивовано тим, що відповідач не здійснював незаконних будівельних робіт, а придбав квартиру з уже існуючою стіною, збудованою попереднім власником. Крім того, відповідач не перешкоджав позивачу демонтувати цю стіну самостійно.

Що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд не погодився з рішеннями апеляційного суду, постанову суду апеляційної інстанції скасував, рішення суду першої інстанції залишив в силі, з огляду на таке.

Усі власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку є співвласниками на праві спільної сумісної власності спільного майна багатоквартирного будинку (ст. 382 ЦК України). На допоміжні приміщення багатоквартирного будинку поширюється правовий режим як спільної сумісної, так і спільної часткової власності, який передбачає особливий порядок здійснення правомочностей власника щодо володіння, користування і розпорядження.

При цьому в законодавчому порядку не виокремлюються суб`єкти права спільної власності залежно від підстав набуття права власності на квартиру Право власника розпоряджатися своїм майном закріплено в ст. ст. 317, 319 ЦК.

Апеляційний суд не врахував, що новий власник несе всі права та обов’язки, які мав попередній власник. Незалежно від того, хто здійснив самовільну реконструкцію, відповідач як новий власник відповідає за усунення порушення прав співвласників. Суд першої інстанції обґрунтовано застосував ст. 391 ЦК та захистив право позивача на вільне користування спільним майном.

Автор: Наталя Мамченко

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