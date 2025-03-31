Очікуємо, що рішення про відкриття першого Кластера щодо вступу в ЄС буде ухвалене якнайшвидше, — Ольга Стефанішина

Ольга Стефанішина повідомила, що є звіт Європейської комісії та підготували дорожні карти, необхідні для відкриття першого Кластера, а також напрацювали інші необхідні документи.

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Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що розраховує на якнайшвидше відкриття першого переговорного Кластера щодо вступу України в ЄС. Про це повідомила пресслужба віцепрем'єрки.

Вона звернулася до Єврокомісії, зазначивши, що Україна готова до відкриття перших переговорних Кластерів.

«Ми маємо звіт Європейської комісії, підготували дорожні карти, необхідні для відкриття першого Кластера, а також напрацювали інші необхідні документи. Це була робота на загальнонаціональному рівні: члени українського парламенту, уряду, організації громадянського суспільства, експерти та всі державні служби, включаючи судову гілку влади, були залучені до процесу підготовки країни до відкриття першого Кластера. Ми очікуємо, що рішення про його відкриття буде ухвалене якнайшвидше. І я сподіваюся на підхід, що базується на заслугах, для всіх країн розширення», – сказала Стефанішина.

Процедура ЄС визначає 35 переговорних розділів-глав. За цими розділами Єврокомісія спочатку проводить офіційний скринінг відповідності законодавства України праву ЄС. 33 із 35 переговорних розділів згруповані в 6 тематичних кластерів, тоді як глави 34 «Інституції» та 35 «Інші питання» розглядатимуться окремо.

Президент і прем’єр України заявляють про завдання завершити процес вступу України в ЄС протягом приблизно п’яти років - до 2030 року.

Раніше ми писали, що Україна у переговорах про вступ до ЄС очікує на відкриття кластеру «Зовнішні відносини».

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