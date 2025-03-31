Ожидаем, что решение об открытии первого Кластера по вступлению в ЕС будет принято как можно скорее, — Ольга Стефанишина

Ольга Стефанишина сообщила, что есть отчет Европейской комиссии и подготовлены дорожные карты, необходимые для открытия первого Кластера, а также разработаны другие необходимые документы.

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Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина заявила, что рассчитывает на скорейшее открытие первого переговорного Кластера по вступлению Украины в ЕС. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера.

Она обратилась к Еврокомиссии, отметив, что Украина готова к открытию первых переговорных Кластеров.

«У нас есть отчет Европейской комиссии, подготовлены дорожные карты, необходимые для открытия первого Кластера, а также разработаны другие необходимые документы. Это была работа на общенациональном уровне: члены украинского парламента, правительства, организации гражданского общества, эксперты и все государственные службы, включая судебную ветвь власти, были вовлечены в процесс подготовки страны к открытию первого Кластера. Мы ожидаем, что решение о его открытии будет принято как можно скорее. И я надеюсь на подход, основанный на заслугах, для всех стран расширения», — сказала Стефанишина.

Процедура ЕС определяет 35 переговорных разделов-глав. По этим разделам Еврокомиссия сначала проводит официальный скрининг соответствия законодательства Украины праву ЕС. 33 из 35 переговорных разделов сгруппированы в 6 тематических кластеров, тогда как главы 34 «Институты» и 35 «Другие вопросы» будут рассматриваться отдельно.

Президент и премьер-министр Украины заявляют о цели завершить процесс вступления Украины в ЕС примерно за пять лет — к 2030 году.

Ранее сообщалось, что Украина в переговорах о вступе в ЕС ожидает открытия кластера «Внешние отношения».

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