У Славутичі побили двох неповнолітніх – відкрито кримінальне провадження

На Київщині розслідують побиття підлітків, одного з яких госпіталізували.

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Поліція Київської області розслідує випадок нападу на двох неповнолітніх у місті Славутич. Інцидент стався ввечері 28 березня в одному з місцевих парків. Про це повідомили в поліції.

За повідомленням батьків постраждалих, їхні діти отримали тілесні ушкодження. Одного з підлітків госпіталізували до медичного закладу.

Вишгородське управління поліції відкрило кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження). Тривають слідчі дії, призначено необхідні експертизи.

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