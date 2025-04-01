За паркування на зупинках громадського транспорту водіям загрожує штраф

Поліція закликає водіїв не створювати перешкоди для руху транспорту.

Фото: kyivregionpatrolpolice

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Патрульна поліція закликає водіїв дотримуватися правил дорожнього руху та не зупинятися на посадкових майданчиках громадського транспорту. За такі порушення передбачена адміністративна відповідальність відповідно до ч. 1 ст. 122 КУпАП — штраф у розмірі 340 гривень.

Крім зупинок маршрутних транспортних засобів, стоянка заборонена також у таких місцях:

на залізничних переїздах;

на трамвайних коліях;

на мостах, шляхопроводах, естакадах і в тунелях;

на пішохідних переходах та ближче ніж за 10 м від них;

на перехрестях та в зоні 10 м від краю проїжджої частини;

у місцях, де між суцільною лінією розмітки чи розділювальною смугою залишається менше 3 м вільного простору;

ближче ніж 30 м від посадкових майданчиків для громадського транспорту або від відповідного дорожнього знака;

в зоні дорожніх робіт, якщо це заважатиме спецтехніці;

у місцях, де зупинка ускладнює рух або закриває огляд водіям.

Поліція наголошує на важливості дотримання правил зупинки, щоб не створювати перешкод для руху транспорту та пішоходів.

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