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За паркування на зупинках громадського транспорту водіям загрожує штраф

07:00, 1 квітня 2025
Поліція закликає водіїв не створювати перешкоди для руху транспорту.
За паркування на зупинках громадського транспорту водіям загрожує штраф
Фото: kyivregionpatrolpolice
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Патрульна поліція закликає водіїв дотримуватися правил дорожнього руху та не зупинятися на посадкових майданчиках громадського транспорту. За такі порушення передбачена адміністративна відповідальність відповідно до ч. 1 ст. 122 КУпАП — штраф у розмірі 340 гривень.

Крім зупинок маршрутних транспортних засобів, стоянка заборонена також у таких місцях:

  • на залізничних переїздах;
  • на трамвайних коліях;
  • на мостах, шляхопроводах, естакадах і в тунелях;
  • на пішохідних переходах та ближче ніж за 10 м від них;
  • на перехрестях та в зоні 10 м від краю проїжджої частини;
  • у місцях, де між суцільною лінією розмітки чи розділювальною смугою залишається менше 3 м вільного простору;
  • ближче ніж 30 м від посадкових майданчиків для громадського транспорту або від відповідного дорожнього знака;
  • в зоні дорожніх робіт, якщо це заважатиме спецтехніці;
  • у місцях, де зупинка ускладнює рух або закриває огляд водіям.

Поліція наголошує на важливості дотримання правил зупинки, щоб не створювати перешкод для руху транспорту та пішоходів.

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