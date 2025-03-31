Кабмін виклав у новій редакції розміри додаткової винагороди керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах

17:36, 31 березня 2025
Уряд оприлюднив нову редакцію розмірів додаткової винагороди за категоріями посад керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах
Джерело фото: lntu.edu.ua
Кабмін опублікував постанову №355, якою внесені зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів від 28 лютого 2022 р. № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану». А саме, додаток «Розміри додаткової винагороди за категоріями посад керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах (навчальних центрах, навчальних підрозділах)» викладено у новій редакції.
У ній передбачено наступне
Посади осіб офіцерського складу
Керівний склад – розмір додаткової винагороди 25 000 грн
Інструкторсько-викладацький склад:
- особи, які обіймають посади інструкторсько-викладацького складу (тимчасово виконують обов’язки за посадами) циклових комісій (циклів, відділень, груп підготовки) (за типом кафедри у вищих військових навчальних закладах) – розмір додаткової винагороди 25 000 грн
- особи, які обіймають посади інструкторсько-викладацького складу (тимчасово виконують обов’язки за посадами) навчальних підрозділів (навчальний взвод, навчальна рота (батарея), відділ, відділення, навчальний курс, школа); особи, які обіймають посади начальників (заступників) або керівників (заступників) циклових комісій (груп підготовки) – розмір додаткової винагороди 30 000 грн
Посади осіб сержантського складу
Керівний склад – розмір додаткової винагороди 25 000 грн
Інструкторський склад:
- особи, які обіймають посади (тимчасово виконують обов’язки за посадами) (що не передбачають в підпорядкуванні змінного особового складу) інструкторського складу та мають базовий рівень підготовки сержантського (старшинського) складу і базовий рівень підготовки інструкторського складу – розмір додаткової винагороди 15 000 грн
- особи, які обіймають посади (тимчасово виконують обов’язки за посадами) (що передбачають в підпорядкуванні змінний особовий склад) інструкторського складу та мають базовий рівень підготовки сержантського (старшинського) складу і базовий рівень підготовки інструкторського складу – розмір додаткової винагороди 20 000 грн
- особи, які обіймають посади (тимчасово виконують обов’язки за посадами) (що не передбачають в підпорядкуванні змінного особового складу) інструкторського складу та мають середній рівень підготовки сержантського (старшинського) складу і підвищений рівень підготовки інструкторського складу – розмір додаткової винагороди 25 000 грн
- особи, які обіймають посади (тимчасово виконують обов’язки за посадами) (що передбачають в підпорядкуванні змінний особовий склад) інструкторського складу та мають середній рівень підготовки сержантського (старшинського) складу і підвищений рівень підготовки інструкторського складу – розмір додаткової винагороди 30 000 грн
- особи, які обіймають посади (тимчасово виконують обов’язки за посадами) інструкторського складу та мають підвищений рівень підготовки сержантського (старшинського) складу і академічний рівень підготовки інструкторів 30 000
Примітки:
- До навчальних військових частин (навчальних центрів, навчальних підрозділів) належать навчальні центри (зокрема об’єднані), тренувальні центри, навчально-тренувальні центри (зокрема об’єднані), центри підготовки особового складу, центри підготовки сержантського (старшинського) складу (курс лідерства сержантського і старшинського складу), центри підготовки підрозділів (зокрема міжвидові та об’єднані), школи підготовки військових фахівців, навчальні полки, навчальні батальйони та дивізіони.
- До посад керівного складу належать посади командування навчальних військових частин (навчальних центрів, навчальних підрозділів), які визначені штатами таких навчальних військових частин (навчальних центрів, навчальних підрозділів).
- Особам сержантського складу, які обіймають посади (тимчасово виконують обов’язки за посадами) інструкторського складу (мають рівень підготовки сержантського (старшинського) складу не нижче базового і рівень підготовки інструкторського складу не нижче базового) та яким відповідно до законодавства надано статус учасника бойових дій, виплата додаткової винагороди здійснюється у розмірі 30 000 гривень пропорційно часу здійснення підготовки та навчання персоналу в розрахунку на місяць згідно з переліком посад керівного та інструкторсько-викладацького складу в навчальних військових частинах (навчальних центрах, навчальних підрозділах), затвердженим керівниками відповідних міністерств та державних органів.
Автор: Наталя Мамченко
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