Кабмін виклав у новій редакції розміри додаткової винагороди керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах

Уряд оприлюднив нову редакцію розмірів додаткової винагороди за категоріями посад керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах

Джерело фото: lntu.edu.ua

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Кабмін опублікував постанову №355, якою внесені зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів від 28 лютого 2022 р. № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану». А саме, додаток «Розміри додаткової винагороди за категоріями посад керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах (навчальних центрах, навчальних підрозділах)» викладено у новій редакції.

У ній передбачено наступне

Посади осіб офіцерського складу

Керівний склад – розмір додаткової винагороди 25 000 грн

Інструкторсько-викладацький склад:

особи, які обіймають посади інструкторсько-викладацького складу (тимчасово виконують обов’язки за посадами) циклових комісій (циклів, відділень, груп підготовки) (за типом кафедри у вищих військових навчальних закладах) – розмір додаткової винагороди 25 000 грн

особи, які обіймають посади інструкторсько-викладацького складу (тимчасово виконують обов’язки за посадами) навчальних підрозділів (навчальний взвод, навчальна рота (батарея), відділ, відділення, навчальний курс, школа); особи, які обіймають посади начальників (заступників) або керівників (заступників) циклових комісій (груп підготовки) – розмір додаткової винагороди 30 000 грн

Посади осіб сержантського складу

Керівний склад – розмір додаткової винагороди 25 000 грн

Інструкторський склад:

особи, які обіймають посади (тимчасово виконують обов’язки за посадами) (що не передбачають в підпорядкуванні змінного особового складу) інструкторського складу та мають базовий рівень підготовки сержантського (старшинського) складу і базовий рівень підготовки інструкторського складу – розмір додаткової винагороди 15 000 грн

особи, які обіймають посади (тимчасово виконують обов’язки за посадами) (що передбачають в підпорядкуванні змінний особовий склад) інструкторського складу та мають базовий рівень підготовки сержантського (старшинського) складу і базовий рівень підготовки інструкторського складу – розмір додаткової винагороди 20 000 грн

особи, які обіймають посади (тимчасово виконують обов’язки за посадами) (що не передбачають в підпорядкуванні змінного особового складу) інструкторського складу та мають середній рівень підготовки сержантського (старшинського) складу і підвищений рівень підготовки інструкторського складу – розмір додаткової винагороди 25 000 грн

особи, які обіймають посади (тимчасово виконують обов’язки за посадами) (що передбачають в підпорядкуванні змінний особовий склад) інструкторського складу та мають середній рівень підготовки сержантського (старшинського) складу і підвищений рівень підготовки інструкторського складу – розмір додаткової винагороди 30 000 грн

особи, які обіймають посади (тимчасово виконують обов’язки за посадами) інструкторського складу та мають підвищений рівень підготовки сержантського (старшинського) складу і академічний рівень підготовки інструкторів 30 000

Примітки:

До навчальних військових частин (навчальних центрів, навчальних підрозділів) належать навчальні центри (зокрема об’єднані), тренувальні центри, навчально-тренувальні центри (зокрема об’єднані), центри підготовки особового складу, центри підготовки сержантського (старшинського) складу (курс лідерства сержантського і старшинського складу), центри підготовки підрозділів (зокрема міжвидові та об’єднані), школи підготовки військових фахівців, навчальні полки, навчальні батальйони та дивізіони.

До посад керівного складу належать посади командування навчальних військових частин (навчальних центрів, навчальних підрозділів), які визначені штатами таких навчальних військових частин (навчальних центрів, навчальних підрозділів).

Особам сержантського складу, які обіймають посади (тимчасово виконують обов’язки за посадами) інструкторського складу (мають рівень підготовки сержантського (старшинського) складу не нижче базового і рівень підготовки інструкторського складу не нижче базового) та яким відповідно до законодавства надано статус учасника бойових дій, виплата додаткової винагороди здійснюється у розмірі 30 000 гривень пропорційно часу здійснення підготовки та навчання персоналу в розрахунку на місяць згідно з переліком посад керівного та інструкторсько-викладацького складу в навчальних військових частинах (навчальних центрах, навчальних підрозділах), затвердженим керівниками відповідних міністерств та державних органів.

Автор: Наталя Мамченко

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