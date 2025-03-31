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Судді КСУ обговорили питань щодо юридичної аргументації у судових рішеннях

17:46, 31 березня 2025
29-30 березня відбувся семінар «Юридична аргументація: майстерність формування судових рішень».
Судді КСУ обговорили питань щодо юридичної аргументації у судових рішеннях
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Виконувач обов’язків Голови Конституційного Суду України (далі – Суд) Олександр Петришин, судді Суду Василь Лемак, Оксана Грищук, помічники та наукові консультанти суддів, працівники Секретаріату Суду, міжнародні експерти, юристи-практики 29-30 березня взяли участь у семінарі «Юридична аргументація: майстерність формування судових рішень».

Ключовим завданням семінару було вивчення сучасних принципів юридичної аргументації та методів структурування судових рішень. Під час заходу учасники розбирали зразкові рішення конституційних судів України й інших держав для визначення найкращих практик викладу аргументації та логічного обґрунтування, впровадження інноваційних підходів у правозастосуванні.

Семінар відкрив виконувач обов’язків Голови Суду Олександр Петришин. Він висловив вдячність міжнародним партнерам за можливість проведення фахових зустрічей для обміну думками та практичним досвідом із багатьох важливих питань конституційного судочинства. „Юридична аргументація та формування судових рішень має вирішальне значення у діяльності кожного суду, тому напрацювання нових ідей та стратегій слугуватиме створенню чітких, послідовних і переконливих судових рішень органу конституційного контролю України“, – зауважив виконувач обов’язків Голови Суду.

Віктор Бесчастний, керівник Секретаріату Суду, наголосив на довготривалій і плідній співпраці органу конституційної юрисдикції України з Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка триває із початку діяльності Суду. Він зазначив, що за цей час було реалізовано низку важливих спільних проєктів, спрямованих на покращення доступу до конституційної юстиції, та проведено понад 90 заходів для обміну фаховим досвідом.

Захід, який був організований у межах реалізації спільного проєкту „Підтримка національних партнерів через покращення доступу до конституційної юстиції“ Програми підтримки ОБСЄ для України, складався із кількох сесій.

Модерували захід Олександр Водянніков, старший проєктний співробітник Програми підтримки ОБСЄ для України, Олена Бориславська, завідувачка кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка та Михайло Савчин, професор Ужгородського національного університету.

Під час першої панельної дискусії «Мистецтво та наука юридичної аргументації» учасники зосередили увагу на ключових принципах юридичної аргументації, значенні чіткості її викладу в рішеннях та еволюції судової практики. У межах інтерактивної дискусії торкнулися питань структури судових рішень, основних його компонентів та закцентували на порівняльному аналізі знакових рішень.

«Сучасні виклики та інновації в судовій аргументації» – така тема стала предметом дискусії другої сесії. Присутні обговорили текстуальні, історичні, телеологічні підходи до судової аргументації; поєднання традиційного формалізму з інтерпретацією права; актуальні проблеми у судовій практиці, інтеграції правових прецедентів та нових підходів до формування судових рішень.

Про інтеграцію правових прецедентів та конституційних норм дискутували під час третьої сесії. Учасники проаналізували методи гармонізації різних джерел права в умовах сучасних викликів. Увага також була приділена питанню застосування практики Європейського суду з прав людини, Європейського суду справедливості та органів конституційної юрисдикції зарубіжних країн у рішеннях органу конституційної юрисдикції.

Під час заходу було проведено практичну сесію «Від проєкту до остаточного судового рішення», на якій основна увага була приділена процесу підготовки та структуризації рішень Суду.

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КСУ

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