Судьи КСУ обсудили вопросы юридической аргументации в судебных решениях

29–30 марта состоялся семинар «Юридическая аргументация: мастерство формирования судебных решений».

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Исполняющий обязанности Председателя Конституционного Суда Украины (далее — Суд) Александр Петришин, судьи Суда Василий Лемак, Оксана Грищук, помощники и научные консультанты судей, сотрудники Секретариата Суда, международные эксперты, практикующие юристы 29–30 марта приняли участие в семинаре «Юридическая аргументация: мастерство формирования судебных решений».

Ключевой задачей семинара было изучение современных принципов юридической аргументации и методов структурирования судебных решений. В ходе мероприятия участники анализировали образцовые решения конституционных судов Украины и других государств с целью выявления лучших практик изложения аргументации и логического обоснования, внедрения инновационных подходов в правоприменении.

Семинар открыл исполняющий обязанности Председателя Суда Александр Петришин. Он выразил благодарность международным партнерам за возможность проведения профессиональных встреч для обмена мнениями и практическим опытом по многим важным вопросам конституционного судопроизводства.

«Юридическая аргументация и формирование судебных решений имеют решающее значение в деятельности каждого суда, поэтому разработка новых идей и стратегий будет способствовать созданию четких, последовательных и убедительных судебных решений органа конституционного контроля Украины», — отметил исполняющий обязанности Председателя Суда.

Виктор Бесчастный, руководитель Секретариата Суда, подчеркнул долгосрочное и плодотворное сотрудничество органа конституционной юрисдикции Украины с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое продолжается с начала деятельности Суда. Он отметил, что за это время было реализовано ряд важных совместных проектов, направленных на улучшение доступа к конституционной юстиции, и проведено более 90 мероприятий для обмена профессиональным опытом.

Мероприятие, организованное в рамках реализации совместного проекта «Поддержка национальных партнеров через улучшение доступа к конституционной юстиции» Программы поддержки ОБСЕ для Украины, состояло из нескольких сессий.

Модерировали мероприятие Александр Водянников, старший проектный сотрудник Программы поддержки ОБСЕ для Украины, Елена Бориславская, заведующая кафедрой конституционного права юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко, и Михаил Савчин, профессор Ужгородского национального университета.

Во время первой панельной дискуссии «Искусство и наука юридической аргументации» участники сосредоточили внимание на ключевых принципах юридической аргументации, значении четкости ее изложения в решениях и эволюции судебной практики. В рамках интерактивной дискуссии были затронуты вопросы структуры судебных решений, их основных компонентов и сделан акцент на сравнительном анализе ключевых решений.

«Современные вызовы и инновации в судебной аргументации» — такова тема второй сессии. Присутствующие обсудили текстуальные, исторические, телеологические подходы к судебной аргументации; сочетание традиционного формализма с интерпретацией права; актуальные проблемы судебной практики, интеграции правовых прецедентов и новых подходов к формированию судебных решений.

О интеграции правовых прецедентов и конституционных норм дискутировали во время третьей сессии. Участники проанализировали методы гармонизации различных источников права в условиях современных вызовов. Внимание также было уделено вопросу применения практики Европейского суда по правам человека, Европейского суда справедливости и органов конституционной юрисдикции зарубежных стран в решениях органа конституционной юрисдикции.

В ходе мероприятия была проведена практическая сессия «От проекта до окончательного судебного решения», на которой основное внимание было уделено процессу подготовки и структурирования решений Суда.

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