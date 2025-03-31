Apple оштрафовали во Франции на 150 млн евро из-за ограничений для рекламодателей

Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Apple из-за рекламных ограничений.

Фото: E15

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Французский антимонопольный регулятор наложил на Apple штраф в 150 миллионов евро после расследования относительно методов сбора данных пользователей и влияния компании на рекламный рынок. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным Управления по вопросам конкуренции Франции, система App Tracking Transparency (ATT) не соответствует требованиям европейского законодательства о защите данных (GDPR). Регулятор считает, что Apple заставляет разработчиков приложений использовать многочисленные всплывающие окна, что затрудняет их работу и ограничивает возможности рекламодателей.

Apple выразила несогласие с решением, отметив, что система ATT дает пользователям больше контроля над персональными данными благодаря понятным настройкам конфиденциальности. Также компания отметила, что регулятор не требовал изменений в механизме работы ATT.

В то же время группа торговых ассоциаций, которая представляет рекламодателей, призвала Apple немедленно приостановить действие ATT и внести в нее коррективы. Регулятор подчеркнул, что сама система не является проблемной, однако способ ее внедрения можно расценивать как злоупотребление с точки зрения антимонопольного законодательства.

Расследование во Франции началось после жалобы рекламодателей, которые заявили, что обновление политики сбора данных, вступившее в силу в 2021 году, негативно повлияло на их доходы. Подобные проверки продолжаются также в Германии, Польше, Италии и Румынии.

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