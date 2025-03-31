Apple оштрафували у Франції на 150 млн євро через обмеження для рекламодавців

Антимонопольний регулятор Франції оштрафував Apple через рекламні обмеження.

Фото: E15

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Французький антимонопольний регулятор наклав на Apple штраф у 150 мільйонів євро після розслідування щодо методів збору даних користувачів та впливу компанії на рекламний ринок. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними Управління з питань конкуренції Франції, система App Tracking Transparency (ATT) не відповідає вимогам європейського законодавства про захист даних (GDPR). Регулятор вважає, що Apple змушує розробників додатків використовувати численні спливаючі вікна, що ускладнює їхню роботу та обмежує можливості рекламодавців.

Apple висловила незгоду з рішенням, наголосивши, що система ATT дає користувачам більше контролю над персональними даними завдяки зрозумілим налаштуванням конфіденційності. Також компанія зазначила, що регулятор не вимагав змін у механізмі роботи ATT.

Водночас група торгових асоціацій, яка представляє рекламодавців, закликала Apple негайно призупинити дію ATT та внести до неї корективи. Регулятор підкреслив, що сама система не є проблемною, однак спосіб її впровадження можна розцінювати як зловживання з точки зору антимонопольного законодавства.

Розслідування у Франції розпочалося після скарги рекламодавців, які заявили, що оновлення політики збору даних, яке набрало чинності у 2021 році, негативно вплинуло на їхні прибутки. Подібні перевірки тривають також у Німеччині, Польщі, Італії та Румунії.

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