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Кабмин изложил в новой редакции размеры дополнительного вознаграждения руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях

17:36, 31 марта 2025
Правительство опубликовало новую редакцию размеров дополнительного вознаграждения по категориям должностей руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях.
Кабмин изложил в новой редакции размеры дополнительного вознаграждения руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях
Источник фото: lntu.edu.ua
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Кабмин опубликовал постановление №355, которым внесены изменения в приложение к постановлению Кабинета Министров от 28 февраля 2022 года № 168 «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения». А именно, приложение «Размеры дополнительного вознаграждения по категориям должностей руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях (учебных центрах, учебных подразделениях)» изложено в новой редакции.

В нем предусмотрено следующее:

Должности лиц офицерского состава

Руководящий состав – размер дополнительного вознаграждения 25 000 грн.

Инструкторско-преподавательский состав:

  • лица, занимающие должности инструкторско-преподавательского состава (временно исполняющие обязанности по должностям) цикловых комиссий (циклов, отделений, групп подготовки) (по типу кафедры в высших военных учебных заведениях) – размер дополнительного вознаграждения 25 000 грн;
    • лица, занимающие должности инструкторско-преподавательского состава (временно исполняющие обязанности по должностям) учебных подразделений (учебный взвод, учебная рота (батарея), отдел, отделение, учебный курс, школа); лица, занимающие должности начальников (заместителей) или руководителей (заместителей) цикловых комиссий (групп подготовки) – размер дополнительного вознаграждения 30 000 грн.

Должности лиц сержантского состава

Руководящий состав – размер дополнительного вознаграждения 25 000 грн.

Инструкторский состав:
• лица, занимающие должности (временно исполняющие обязанности по должностям) (не предусматривающие в подчинении сменный личный состав) инструкторского состава и имеющие базовый уровень подготовки сержантского (старшинского) состава и базовый уровень подготовки инструкторского состава – размер дополнительного вознаграждения 15 000 грн;
• лица, занимающие должности (временно исполняющие обязанности по должностям) (предусматривающие в подчинении сменный личный состав) инструкторского состава и имеющие базовый уровень подготовки сержантского (старшинского) состава и базовый уровень подготовки инструкторского состава – размер дополнительного вознаграждения 20 000 грн;
• лица, занимающие должности (временно исполняющие обязанности по должностям) (не предусматривающие в подчинении сменный личный состав) инструкторского состава и имеющие средний уровень подготовки сержантского (старшинского) состава и повышенный уровень подготовки инструкторского состава – размер дополнительного вознаграждения 25 000 грн;
• лица, занимающие должности (временно исполняющие обязанности по должностям) (предусматривающие в подчинении сменный личный состав) инструкторского состава и имеющие средний уровень подготовки сержантского (старшинского) состава и повышенный уровень подготовки инструкторского состава – размер дополнительного вознаграждения 30 000 грн;
• лица, занимающие должности (временно исполняющие обязанности по должностям) инструкторского состава и имеющие повышенный уровень подготовки сержантского (старшинского) состава и академический уровень подготовки инструкторов – 30 000 грн.

Примечания:
• К учебным воинским частям (учебным центрам, учебным подразделениям) относятся учебные центры (в том числе объединенные), тренировочные центры, учебно-тренировочные центры (в том числе объединенные), центры подготовки личного состава, центры подготовки сержантского (старшинского) состава (курс лидерства сержантского и старшинского состава), центры подготовки подразделений (в том числе межвидовые и объединенные), школы подготовки военных специалистов, учебные полки, учебные батальоны и дивизионы.
• К должностям руководящего состава относятся должности командования учебных воинских частей (учебных центров, учебных подразделений), определенные штатами таких учебных воинских частей (учебных центров, учебных подразделений).
• Лицам сержантского состава, занимающим должности (временно исполняющим обязанности по должностям) инструкторского состава (имеющим уровень подготовки сержантского (старшинского) состава не ниже базового и уровень подготовки инструкторского состава не ниже базового) и которым в соответствии с законодательством предоставлен статус участника боевых действий, выплата дополнительного вознаграждения осуществляется в размере 30 000 гривен пропорционально времени осуществления подготовки и обучения персонала в расчете на месяц согласно перечню должностей руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях (учебных центрах, учебных подразделениях), утвержденным руководителями соответствующих министерств и государственных органов.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабинет Министров Украины военнослужащие

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Кабмин изложил в новой редакции размеры дополнительного вознаграждения руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях

Правительство опубликовало новую редакцию размеров дополнительного вознаграждения по категориям должностей руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях.

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