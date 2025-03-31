Кабмин изложил в новой редакции размеры дополнительного вознаграждения руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях

Кабмин опубликовал постановление №355, которым внесены изменения в приложение к постановлению Кабинета Министров от 28 февраля 2022 года № 168 «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения». А именно, приложение «Размеры дополнительного вознаграждения по категориям должностей руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях (учебных центрах, учебных подразделениях)» изложено в новой редакции.
В нем предусмотрено следующее:
Должности лиц офицерского состава
Руководящий состав – размер дополнительного вознаграждения 25 000 грн.
Инструкторско-преподавательский состав:
Должности лиц сержантского состава
Руководящий состав – размер дополнительного вознаграждения 25 000 грн.
Инструкторский состав:
• лица, занимающие должности (временно исполняющие обязанности по должностям) (не предусматривающие в подчинении сменный личный состав) инструкторского состава и имеющие базовый уровень подготовки сержантского (старшинского) состава и базовый уровень подготовки инструкторского состава – размер дополнительного вознаграждения 15 000 грн;
• лица, занимающие должности (временно исполняющие обязанности по должностям) (предусматривающие в подчинении сменный личный состав) инструкторского состава и имеющие базовый уровень подготовки сержантского (старшинского) состава и базовый уровень подготовки инструкторского состава – размер дополнительного вознаграждения 20 000 грн;
• лица, занимающие должности (временно исполняющие обязанности по должностям) (не предусматривающие в подчинении сменный личный состав) инструкторского состава и имеющие средний уровень подготовки сержантского (старшинского) состава и повышенный уровень подготовки инструкторского состава – размер дополнительного вознаграждения 25 000 грн;
• лица, занимающие должности (временно исполняющие обязанности по должностям) (предусматривающие в подчинении сменный личный состав) инструкторского состава и имеющие средний уровень подготовки сержантского (старшинского) состава и повышенный уровень подготовки инструкторского состава – размер дополнительного вознаграждения 30 000 грн;
• лица, занимающие должности (временно исполняющие обязанности по должностям) инструкторского состава и имеющие повышенный уровень подготовки сержантского (старшинского) состава и академический уровень подготовки инструкторов – 30 000 грн.
Примечания:
• К учебным воинским частям (учебным центрам, учебным подразделениям) относятся учебные центры (в том числе объединенные), тренировочные центры, учебно-тренировочные центры (в том числе объединенные), центры подготовки личного состава, центры подготовки сержантского (старшинского) состава (курс лидерства сержантского и старшинского состава), центры подготовки подразделений (в том числе межвидовые и объединенные), школы подготовки военных специалистов, учебные полки, учебные батальоны и дивизионы.
• К должностям руководящего состава относятся должности командования учебных воинских частей (учебных центров, учебных подразделений), определенные штатами таких учебных воинских частей (учебных центров, учебных подразделений).
• Лицам сержантского состава, занимающим должности (временно исполняющим обязанности по должностям) инструкторского состава (имеющим уровень подготовки сержантского (старшинского) состава не ниже базового и уровень подготовки инструкторского состава не ниже базового) и которым в соответствии с законодательством предоставлен статус участника боевых действий, выплата дополнительного вознаграждения осуществляется в размере 30 000 гривен пропорционально времени осуществления подготовки и обучения персонала в расчете на месяц согласно перечню должностей руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях (учебных центрах, учебных подразделениях), утвержденным руководителями соответствующих министерств и государственных органов.
Автор: Наталя Мамченко
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