Додаткова винагорода належить до видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що додаткові виплати, які нараховувались відповідно до постанови щодо виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським під час дії воєнного стану, не є одноразовим нерегулярним видом грошового забезпечення, мали постійний характер, тому відносились до видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів.

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Додаткова винагорода, яка виплачується в період дії воєнного стану, входить до структури грошового забезпечення поліцейських і не є одноразовим нерегулярним видом грошового забезпечення, а тому вона належить до видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів. На це вказав Верховний Суд у постанові від 26 лютого 2025 року по справі № 361/1506/22 за скаргою на дії державного виконавця.

Скаргу заявника мотивовано тим, що у відділі державної виконавчої служби (ДВС) на виконанні перебуває виконавче провадження про стягнення із батька на користь матері аліментів на сина. Державний виконавець здійснила розрахунок заборгованості з аліментів, з яким скаржник не погоджується.

Ухвалою місцевого суду скаргу задоволено частково, судове рішення мотивовано тим, що державний виконавець зобов’язаний був застосувати саме ту норму, сформульовану в законі, яка була чинною на момент вчинення ним відповідної процесуальної дії, зокрема здійснення розрахунку розміру заборгованості з аліментів.

Зазначив, що в даному випадку додаткова винагорода, яка нарахована на підставі постанови КМУ від 28 лютого 2022 року №168, залежить від запровадженого в Україні воєнного стану та не має чітко визначеного терміну, а отже, не має постійного характеру, тому заборгованість зі сплати аліментів з такої винагороди не могла нараховуватись до 11 листопада 2022 року, тобто до часу, коли ця виплата була вказана як така, що враховується у відповідному розрахунку. Постановою апеляційного суду ухвалу районного суду залишено без змін.

Що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд скасував ухвалу районного суду та постанову апеляційного суду і ухвалив нове судове рішення про відмову у задоволенні скарги з огляду на таке.

Додаткові виплати, які нараховувались та виплачувались боржнику відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року №168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» до 16 листопада 2022 року, не є одноразовим нерегулярним видом грошового забезпечення, мали постійний характер, тому відносились до видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів боржника.

Автор: Наталя Мамченко

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