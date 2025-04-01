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Додаткова винагорода належить до видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів – Верховний Суд

07:30, 1 квітня 2025
Верховний Суд вказав, що додаткові виплати, які нараховувались відповідно до постанови щодо виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським під час дії воєнного стану, не є одноразовим нерегулярним видом грошового забезпечення, мали постійний характер, тому відносились до видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів.
Додаткова винагорода належить до видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів – Верховний Суд
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Додаткова винагорода, яка виплачується в період дії воєнного стану, входить до структури грошового забезпечення поліцейських і не є одноразовим нерегулярним видом грошового забезпечення, а тому вона належить до видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів. На це вказав Верховний Суд у постанові від 26 лютого 2025 року по справі № 361/1506/22 за скаргою на дії державного виконавця.

Скаргу заявника мотивовано тим, що у відділі державної виконавчої служби (ДВС) на виконанні перебуває виконавче провадження про стягнення із батька на користь матері аліментів на сина. Державний виконавець здійснила розрахунок заборгованості з аліментів, з яким скаржник не погоджується.

Ухвалою місцевого суду скаргу задоволено частково, судове рішення мотивовано тим, що державний виконавець зобов’язаний був застосувати саме ту норму, сформульовану в законі, яка була чинною на момент вчинення ним відповідної процесуальної дії, зокрема здійснення розрахунку розміру заборгованості з аліментів.

Зазначив, що в даному випадку додаткова винагорода, яка нарахована на підставі постанови КМУ від 28 лютого 2022 року №168, залежить від запровадженого в Україні воєнного стану та не має чітко визначеного терміну, а отже, не має постійного характеру, тому заборгованість зі сплати аліментів з такої винагороди не могла нараховуватись до 11 листопада 2022 року, тобто до часу, коли ця виплата була вказана як така, що враховується у відповідному розрахунку. Постановою апеляційного суду ухвалу районного суду залишено без змін.

Що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд скасував ухвалу районного суду та постанову апеляційного суду і ухвалив нове судове рішення про відмову у задоволенні скарги з огляду на таке.

Додаткові виплати, які нараховувались та виплачувались боржнику відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року №168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» до 16 листопада 2022 року, не є одноразовим нерегулярним видом грошового забезпечення, мали постійний характер, тому відносились до видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів боржника.

Автор: Наталя Мамченко

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Додаткова винагорода належить до видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що додаткові виплати, які нараховувались відповідно до постанови щодо виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським під час дії воєнного стану, не є одноразовим нерегулярним видом грошового забезпечення, мали постійний характер, тому відносились до видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів.

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