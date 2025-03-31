Українські електронні підписи автоматично визнаватимуть у ЄС з 2027 року — Мінцифри

Україна та ЄС оновили спільний робочий план у сфері електронної ідентифікації і довірчих послуг.

Фото: armyinform.com.ua

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Міністерство цифрової трансформації повідомило, що Україна та ЄС оновили спільний робочий план у сфері електронної ідентифікації і довірчих послуг. За умови успішного виконання Плану, наступного року ЄС визнає окремі українські електронні підписи, печатки та інші довірчі послуги, а з 2027 року всі українські засоби електронної ідентифікації отримають автоматичне визнання в ЄС.

Що це означає?

Українці зможуть безперешкодно підписувати документи, користуватися європейськими онлайн-сервісами та вести бізнес у ЄС, використовуючи українські електронні підписи.

У межах оновленого плану Україна та ЄС проведуть:

- Оцінку українського законодавства на відповідність вимогам ЄС — Регламенту eIDAS, Директиви NIS2 та GDPR

- Визначення процедур співробітництва між Україною та Єврокомісією.

- Тестування транскордонної сумісності електронних довірчих послуг.

- Перевірку двосторонніх процедур співробітництва.

«Україна — перша країна, яка ще не є членом ЄС, чиї електронні підписи та печатки вже технічно валідуються в Європейському Союзі. Українці можуть підписувати європейські документи Дія.Підписом-EU», - зазначили у відомстві.

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