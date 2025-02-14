Створення Служби дисциплінарних інспекторів поки що тільки ускладнює діяльність ВРП — Вища рада правосуддя

До чималої кількості скарг на суддів додалися проблеми з комунікацією між Радою правосуддя та дисциплінарними інспекторами.

Джерело фото: ВРП

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У Вищій раді правосуддя не зовсім задоволені станом взаємодії між ВРП та її автономним підрозділом – Службою дисциплінарних інспекторів, яка здійснює попередній розгляд скарг на суддів.

Як розповіла 12 лютого член Вищої ради правосуддя Оксана Кваша, поки що ефективність роботи Служби дисциплінарних інспекторів викликає певні зауваження.

«Коли Служба дисциплінарних інспекторів розпочала свою діяльність, то у неї виникли такі ж само проблеми, як і у ВРП – велика кількість скарг на суддів, які були розподілені між дисциплінарними інспекторами і які потрібно перевіряти. При цьому Вищій раді правосуддя не стало легше у зв’язку з тим, що перевірка дисциплінарних скарг тепер є функцією дисциплінарних інспекторів. Для ВРП ситуація стала навіть гіршою, адже виникли проблеми з належною комунікацією між ВРП та Службою дисциплінарних інспекторів», - повідомила Оксана Кваша.

Справа в тому, що відповідно до чинного законодавства, Служба дисциплінарних інспекторів – це автономний підрозділ у складі ВРП, який має своє керівництво, свій підрозділ забезпечення та керується у своїй діяльності окремим Положенням.

Відтак, можливість ВРП якось впливати на даний орган є достатньо обмеженою.

«Проблема комунікації між ВРП та Службою дисциплінарних інспекторів існує», - додала Оксана Кваша.

Зазначимо, що під час засідань дисциплінарних палат ВРП за участю дисциплінарних інспекторів час від часу члени Ради правосуддя дійсно висловлюють зауваження у зв’язку з тим, що їм не були надані усі необхідні матеріали дисциплінарних скарг стосовно того чи іншого судді. Також деякі члени ВРП повідомляли про свою незгоду з «кваліфікацією» дисциплінарними інспекторами дій суддів.

Нагадаємо, що Служба дисциплінарних інспекторів розпочала свою діяльність 23 грудня 2024 року у складі двадцяти дисциплінарних інспекторів, керівника та заступника керівника СДІ.

У січні на дисциплінарних інспекторів було розподілено майже 11 тис. скарг на суддів.

З повноваженнями та принципами роботи СДІ можна ознайомитися за посиланням.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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