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Создание Службы дисциплинарных инспекторов пока что только усложняет работу ВСП – Высший совет правосудия

08:00, 14 февраля 2025
К большому количеству жалоб на судей добавились проблемы с коммуникацией между Советом правосудия и дисциплинарными инспекторами.
Создание Службы дисциплинарных инспекторов пока что только усложняет работу ВСП – Высший совет правосудия
Источник фото: ВСП
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В Высшем совете правосудия не совсем довольны уровнем взаимодействия между ВСП и его автономным подразделением – Службой дисциплинарных инспекторов, которое осуществляет предварительную проверку жалоб на судей.

Как рассказала 12 февраля член Высшего совета правосудия Оксана Кваша, пока что эффективность работы Службы дисциплинарных инспекторов вызывает определенные замечания.

«Когда Служба дисциплинарных инспекторов начала свою деятельность, то у нее возникли такие же проблемы, как и у ВСП – большое количество жалоб на судей, которые были распределены между дисциплинарными инспекторами, и которые нужно проверять. При этом Высшему совету правосудия не стало легче в связи с тем, что проверка дисциплинарных жалоб сейчас является функцией дисциплинарных инспекторов. Для ВСП ситуация стала даже хуже, поскольку возникли проблемы с надлежащей коммуникацией между ВСП и Службой дисциплинарных инспекторов», - сообщила Оксана Кваша.

Дело в том, что согласно действующему законодательству, Служба дисциплинарных инспекторов – это автономное подразделение в составе ВСП, которое имеет свое руководство, свое подразделение обеспечения и руководствуется в своей деятельности отдельным Положением.

Следовательно, возможность ВСП как-то влиять на данный орган, существенно ограничена.

«Проблема коммуникации между ВСП и Службой дисциплинарных инспекторов существует», - добавила Оксана Кваша.

Отметим, что во время заседаний дисциплинарных палат ВСП с участием дисциплинарных инспекторов время от времени члены Совета правосудия действительно высказывают замечания в связи с тем, что им не предоставляются все необходимые материалы дисциплинарных жалоб относительно того или иного судьи. Также некоторые члены ВСП сообщали о своем несогласии с «квалификацией» дисциплинарными инспекторами действий судей.

Напомним, что Служба дисциплинарных инспекторов начала свою деятельность 23 декабря 2024 года в составе двадцати дисциплинарных инспекторов, руководителя и заместителя руководителя СДИ.

В январе на дисциплинарных инспекторов было распределено около 11 тыс. жалоб на судей.

С полномочиями и принципами работы СДИ можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Вячеслав Хрипун

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ВСП Служба дисциплинарных инспекторов

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