Зеленский поручил Сырскому рассмотреть назначение Сергея Голубцова заместителем командующего Воздушными силами

Президент заявил о кадровых изменениях в Воздушных силах ВСУ.

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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил о кадровых изменениях в Воздушных силах.

Он указал, что поручил Главкому ВСУ рассмотреть назначение бригадного генерала Сергея Голубцова заместителем командующего Воздушными силами.

«Только что говорил также с Главкомом Сырским: нам нужно укрепить наши Воздушные силы, именно авиационный компонент – нашу военную авиацию. Поручил Главкому переговорить с бригадным генералом Сергеем Голубцовым и доложить о возможности соответствующего кадрового изменения в Воздушных силах и рассмотреть назначение бригадного генерала Голубцова заместителем командующего Воздушными силами», — указал Глава государства.

Также Владимир Зеленский заявил о положительных результатах на фронте. Глава государства не раскрыл направление, но отметил бойцов 425 отдельного штурмового полка.

«Были сегодня доклады наших военных – очень важные доклады. Есть хороший результат на фронте – неправильно называть географию, не буду это делать политическим. Но хочу поблагодарить наших ребят из 425-го отдельного штурмового полка – ваша сила действительно имеет значение. Молодцы!» – подчеркнул Президент.

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