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Зеленський доручив Сирському розглянути призначення Сергія Голубцова заступником командувача Повітряних сил

19:40, 13 лютого 2025
Президент заявив про кадрові зміни у Повітряних силах ЗСУ.
Зеленський доручив Сирському розглянути призначення Сергія Голубцова заступником командувача Повітряних сил
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Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив про кадрові зміни у Повітряних силах.

Він зазначив, що доручив Головкому ЗСУ розглянути призначення бригадного генерала Сергія Голубцова заступником командувача Повітряних сил.

«Щойно говорив також із Головкомом Сирським: нам треба зміцнити наші Повітряні сили, саме авіаційний компонент – нашу військову авіацію. Доручив Головкому переговорити з бригадним генералом Сергієм Голубцовим та доповісти щодо можливості відповідної кадрової зміни в Повітряних силах і розглянути призначення бригадного генерала Голубцова заступником командувача Повітряних сил», — вказав Глава держави.

Також Володимир Зеленський повідомив про позитивні результати на фронті. Глава держави не розкрив напрямок, але відзначив бійців 425-го окремого штурмового полку.

«Були сьогодні доповіді військових наших – дуже важливі доповіді. Є хороший результат на фронті – неправильно називати географію, не буду робити це політичним. Але хочу подякувати нашим хлопцям із 425-го окремого штурмового полку – ваша сила дійсно має значення. Молодці!» — наголосив Президент.

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Володимир Зеленський Олександр Сирський

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