Сенат затвердив Роберта Кеннеді-молодшого міністром охорони здоров’я США

На цю посаду його висунув президент США Дональд Трамп.

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Сенат Сполучених Штатів Америки затвердив Роберта Кеннеді-молодшого на посаду міністра охорони здоров’я США. Про це повідомляє Washington Post.

На цю посаду його висунув президент Дональд Трамп.

Рішення ухвалили з мінімальним відривом: 52 — за та 48 — проти.

Роберт Кеннеді-молодший керуватиме урядовим апаратом, в розпорядженні якого буде орієнтовно $2 трильйони і який контролює критичні програми медичного страхування, безпеку постачання ліків та продовольства в країні тощо.

Так, Департамент охорони здоров'я та соціальних служб США, який очолить Кеннеді, складається з низки ключових федеральних агенцій охорони здоров'я — Управління з контролю за продуктами й ліками, Національні інститути здоров'я, Центри медичної допомоги, Центри контролю та профілактики захворювань.

Він пообіцяв зосередитися на підвищенні рівня хронічних захворювань серед американців, подовжити тривалість життя.

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