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В Кремлі заявили, що Україна буде брати участь у переговорах про закінчення війни

19:20, 13 лютого 2025
РФ вважає США головним візаві в переговорах.
В Кремлі заявили, що Україна буде брати участь у переговорах про закінчення війни
Фото: reuters
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В Кремлі заявили, що Україна буде брати участь у переговорах щодо закінчення війни. Про це сказав речник Путіна Пєсков, передають росЗМІ.

За його словами, РФ вважає США головним візаві в переговорах.

«Так чи інакше, звичайно ж, Україна братиме участь у переговорах. Звичайно ж, буде і двосторонній російсько-американський трек цього діалогу, і трек, який, звісно ж, буде пов'язаний із залученістю України», — заявив він.

Так Пєсков відповів на запитання, як Кремль розглядає роль України в переговорах. Також він сказав, що під час розмови Путіна і президента США Дональда Трампа «правовий статус Володимира Зеленського не обговорювався».

Як повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп 12 лютого провів розмову із Путіним. Під час розмови політики говорили про завершення війни в Україні. За словами Трампа, співрозмовники погодилися, що «хочуть зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні».

Також Трамп повідомив деталі телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським 12 лютого. За словами президента США, «Зеленський, як і Путін, хоче миру». Трамп повідомив, що вони з Зеленським обговорили багато тем, повязаних з війною, але, як підкреслив президент США, головним чином обговорили зустріч, яка відбудеться в Мюнхені, де віце-президент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо очолять делегацію.

Крім того, Дональд Трамп назвав склад переговорної групи з приводу завершення війни в Україні.

Додамо, Трамп заявив, що провів «чудові переговори» з РФ та Україною та бачить можливість для завершення війни.

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США рф Україна війна

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