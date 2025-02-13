В Кремле заявили, что Украина примет участие в переговорах об окончании войны

РФ считает США главным визави в переговорах.

Фото: reuters

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В Кремле заявили, что Украина будет участвовать в переговорах по окончании войны. Об этом сказал спикер Путина Песков, передают росСМИ.

По его словам, РФ считает США главным визави в переговорах.

«Так или иначе, конечно, Украина будет участвовать в переговорах. Конечно же, будет и двусторонний российско-американский трек этого диалога и трек, который, конечно же, будет связан с вовлеченностью Украины», — заявил он.

Так Песков ответил на вопрос, как Кремль рассматривает роль Украины в переговорах. Также он сказал, что во время разговора Путина и президента США Дональда Трампа «правовой статус Владимира Зеленского не обсуждался».

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп 12 февраля провел разговор с Путиным. В ходе разговора политики говорили о завершении войны в Украине. По словам Трампа, собеседники согласились, что «хотят остановить миллионы происходящих в войне смертей».

Также Трамп сообщил детали телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским 12 февраля. По словам президента США, "Зеленский, как и Путин, хочет мира". Трамп сообщил, что они с Зеленским обсудили многие темы, связанные с войной, но, как подчеркнул президент США, главным образом обсудили встречу, которая состоится в Мюнхене, где вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио возглавят делегацию.

Кроме того, Дональд Трамп назвал состав переговорной группы по поводу завершения войны в Украине.

Добавим, Трамп заявил, что провел «прекрасные переговоры» с РФ и Украиной и видит возможность для завершения войны.

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