Трамп заявив, що провів «чудові переговори» з РФ та Україною та бачить можливість для завершення війни

За словами президента США, є «хороша можливість» закінчити війну.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що провів «чудові переговори» з Україною та РФ. Про це він написав на сторінці у власній соцмережі Truth Social.

За його словами, є «хороша можливість» для завершення війни.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп 12 лютого провів розмову із Путіним. Під час розмови політики говорили про завершення війни в Україні. За словами Трампа, співрозмовники погодилися, що «хочуть зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні».

Також Трамп повідомив деталі телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським 12 лютого. За словами президента США, «Зеленський, як і Путін, хоче миру». Трамп повідомив, що вони з Зеленським обговорили багато тем, повязаних з війною, але, як підкреслив президент США, головним чином обговорили зустріч, яка відбудеться в Мюнхені, де віце-президент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо очолять делегацію.

Крім того, Дональд Трамп назвав склад переговорної групи з приводу завершення війни в Україні.

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