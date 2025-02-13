Трамп заявил, что провел «прекрасные переговоры» с РФ и Украиной и видит возможность для завершения войны

По словам президента США, есть «хорошая возможность» закончить войну.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что провел «прекрасные разговоры» с Украиной и РФ. Об этом он написал на странице в собственной соцсети Truth Social.

По его словам, есть хорошая возможность для завершения войны.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп 12 февраля провел разговор с Путиным. В ходе разговора политики говорили о завершении войны в Украине. По словам Трампа, собеседники согласились, что «хотят остановить миллионы происходящих в войне смертей».

Также Трамп сообщил детали телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским 12 февраля. По словам президента США, "Зеленский, как и Путин, хочет мира". Трамп сообщил, что они с Зеленским обсудили многие темы, связанные с войной, но, как подчеркнул президент США, главным образом обсудили встречу, которая состоится в Мюнхене, где вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио возглавят делегацию.

Кроме того, Дональд Трамп назвал состав переговорной группы по поводу завершения войны в Украине.

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