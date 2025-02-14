20 тысяч долларов за возможность выехать за границу как водитель — будут судить жителя Трускавца

Обвиняемый организовал схему получения прибыли от переправки мужчины за границу, в частности, в Португалию.

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Во Львовской области будут судить 60-летнего жителя Трускавца. Ему инкриминируют организацию незаконной переправки военнообязанной через государственную границу. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Установлено, что в прошлом году обвиняемый организовал противоправную схему получения прибыли от незаконной переправки мужчины призывного возраста за границу, в частности, в Португалию.

Для этого фигурант предложил военнообязанному два варианта пересечения границы: вне установленных пунктов пропуска или в пределах международного пункта пропуска в качестве водителя транспортного средства. Клиент согласился на последний.

Цена такой услуги составила 20 тысяч долларов.

Обвиняемый был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при получении оговоренной суммы средств.

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