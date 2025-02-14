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20 тисяч доларів за можливість виїхати за кордон як водій — судитимуть мешканця Трускавця

19:42, 14 лютого 2025
Обвинувачений організував схему одержання прибутку від переправлення чоловіка за кордон, зокрема, у Португалію.
20 тисяч доларів за можливість виїхати за кордон як водій — судитимуть мешканця Трускавця
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На Львівщині судитимуть 60-річного мешканця Трускавця. Йому інкримінують організацію незаконного переправлення військовозобов’язаного через державний кордон. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Встановлено, що минулого року обвинувачений організував протиправну схему одержання прибутку від незаконного переправлення чоловіка призовного віку за кордон, зокрема, у Португалію.

Для цього фігурант запропонував військовозобов’язаному два варіанти перетину кордону: поза встановленими пунктами пропуску або у межах міжнародного пункту пропуску як водія транспортного засобу. «Клієнт» погодився на останній.

Ціна такої послуги становила 20 тисяч доларів.

Обвинуваченого затримали в порядку ст. 208 КПК України під час отримання обумовленої суми коштів.

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прокуратура Львів хабар гроші неправомірна вигода військовозобов'язаний перетин кордону

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