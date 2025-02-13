Сенат утвердил Роберта Кеннеди-младшего министра здравоохранения США

На этот пост его выдвинул президент США Дональд Трамп.

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Сенат Соединенных Штатов Америки утвердил Роберта Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения США. Об этом сообщает Washington Post.

На этот пост его выдвинул президент Дональд Трамп.

Решение было принято с минимальным отрывом: 52 — за и 48 — против.

Роберт Кеннеди-младший будет руководить правительственным аппаратом, в распоряжении которого будет ориентировочно $2 триллиона и который контролирует критические программы медицинского страхования, безопасность поставок лекарств и продовольствия в стране и т.д.

Так, Департамент здравоохранения и социальных служб США, который возглавит Кеннеди, состоит из ряда ключевых федеральных агентств здравоохранения - Управления по контролю за продуктами и лекарствами, Национальные институты здоровья, Центры медицинской помощи, Центры контроля и профилактики заболеваний.

Он пообещал сосредоточиться на повышении хронических заболеваний среди американцев, продлить продолжительность жизни.

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